Kai Havertz è un tesoro su cui mezza Europa vorrebbe metterci le mani, tra cui anche la Juventus. A proposito, ha parlato il direttore sportivo del Bayer Leverkusen Simon Rolfes, che ha rilasciato un’intervista a AS in cui si è soffermato sul futuro del centrocampista tedesco classe ’99: “Il suo futuro? Non sappiamo ancora nulla. Tutti i top club europei lo stanno giocando, e viste le sue qualità può giocare ovunque. È un giocatore fantastico, mi diverto molto a vederlo giocare e spero che lo faccia a lungo qui al Bayer Leverkusen. Ruberà la scena del calcio nei prossimi dieci anni”.



SUL BAYERN MONACO – “Da anni compra tutti i migliori talenti tedeschi e vince troppo spesso. Vorrei che ci fossero delle alternative”.