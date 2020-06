Il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso è stato intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, e si è soffermato sulla partita di campionato contro la Juventus di domani sera: “Affronteremo la gara consapevoli dell’enorme difficoltà di questa partita, ma anche decisi a giocarci le carte che abbiamo a disposizione, a dispetto delle assenze. Alcuni pensano che il nostro campionato ripartirà contro la Sampdoria, ma noi non la pensiamo in questa maniera. Vogliamo strappare punti anche in una partita sulla carta proibitiva. Se non ci riusciremo, ci concentreremo sulla sfida successiva. Abbiamo già trovato il pari contro i campioni d’Italia, il Milan, l’Inter, trovando una grande vittoria a Napoli. Di sicuro, non andremo a Torino per fare una gita”.