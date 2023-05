Continua il braccio di ferro tra Giuntoli e Aurelio De Laurentiis, con il presidente del Napoli che ancora non ha dato il via libera per lasciar partire il direttore sportivo, direzione Torino. Dopo l'ultima di campionato, come racconta il Corriere dello Sport, ci sarà un incontro tra le due parti per provare a trovare una soluzione. Se così non fosse, considerando che Giuntoli ha un contratto con il Napoli fino al 2024, l'ex Carpi potrebbe optare per le dimissioni, come ha fatto Luciano Spalletti. Senza però la certezza che De Laurentiis le accetti.