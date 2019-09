Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche della Juventus, in vista del big match della prossima domenica allo stadio San Siro. Queste le sue dichiarazioni prima della sfida contro la Sampdoria: "Conte? Conoscevamo valore di allenatore e rosa. Con un progetto nuovo fatto di 9-10 giocatori nuovi ci si poteva aspettare qualche tempo in più, ma la squadra segue alla grande l'allenatore e questo va benissimo. La Juventus non ci mette pressione. La pressione è solo sulla partita di adesso, il resto non ci interessa. Poi solo a fine partita faremo le nostre valutazioni".