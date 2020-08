Daniele Faggiano, neo ds del Genoa, ha parlato del possibile ritorno di Mattia Perin al Grifone: "E' uno di quelli che valutiamo. Non è che non valutiamo Perin, dobbiamo stare attenti se qualche altra squadra l'ha valutato. Non si discute come uomo e calciatore, so che è legatissimo alla squadra e alla tifoseria. E' uno di quei nomi, non ci sono problemi a pensare a un portiere forte come lui. Io all'Inter con Conte? Non c'è stato mai nulla, sono cose giornalistiche. Con Antonio mi lega l'amicizia, ma il lavoro è una cosa e l'amicizia è un'altra. Ha quel carattere, e so che dice cose per il bene della sua squadra. Non ha rancore. Vi posso assicurare, essendo amico di Ausilio e Baccin, non avrei rotto in casa loro".