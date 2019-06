A TMW Radio, Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Genoa, ha parlato del ritorno di Buffon alla Juve: "Se ha pensato di rientrare è perché la Juve ha bisogno di personaggi con questo carisma, che possono dare alla squadra delle certezze di cui ha bisogno. Perin? Non era facile dire di no alla Juve. E' giovane e ha voglia di imporsi, di giocare - le sue parole riportate da TuttoNapoli -. De Ligt? Il più forte difensore al momento. La BBC senza Barzagli ha perso un pezzo importante, poi ci sono da sostituire Chiellini e Bonucci. E' un acquisto lungimirante e azzeccato. Lo può ammortizzare tranquillamente. Poi ha preso due giovani come Demiral e Romero, quindi ha il futuro assicurato. Costruire una solida difesa vuol dire equilibrare la squadra. E così stanno facendo anche l'Inter con Godin e il Napoli con Manolas".