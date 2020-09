Daniele Faggiano, nuovo ds del Genoa, ha parlato dall'hotel del mercato di Rimini, spiegando: "Bisogna dare fiducia all'ammbiente, sono arrivato con voglia di far bene e di portare entusiasmo. Proverò a portarlo con sincerità, parlando chiaro a tutti, a squadra e tifosi".



PERIN - "Fin quando non vedo le firme non ci credo, sono così. Spero firmi presto ma finché non firma, mi guardo intorno. La strada dovrebbe essere tracciata, Perin è un ottimo portiere e un ottimo uomo".