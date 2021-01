Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, ha parlato a TeleNord toccando il tema mercato e un profilo di proprietà della Juve: "Pellegrini non ha terminato la sua avventura al Genoa e non è oggetto di alcuna trattativa in uscita. Papastathopoulos? Manteniamo riserbo sui nomi per ragioni di correttezza. Di certo prenderemo solo giocatori che conoscono il calcio italiano. Il mister ci ha indicato che ci serve solamente un difensore, vista la lunga assenza di Biraschi. Chi arriverà dovrà alzare il tasso tecnico della rosa e saper vestire una maglia pesante come la nostra. Meglio quindi se colui sarà un ex rossoblù...".