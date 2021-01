5









Oggi in casa Genoa è stata una giornata euforica, con la presentazione di un profilo internazionale come Kevin Strootman appena arrivato nel mercato di riparazione. In occasione dell'evento, però, il direttore sportivo genoano Francesco Marroccu ha anche avuto modo di ribadire un concetto importante relativo a Gianluca Scamacca, il giovane centravanti rossoblù (ma di proprietà del Sassuolo) finito nel mirino della Juventus come possibile "quarta punta". Marroccu ha detto: "Siamo molto contenti di Scamacca, è un ragazzo speciale e non abbiamo alcuna intenzione di privarci di lui."