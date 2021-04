2









Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, ha parlato così a Sky prima della gara contro la Juve: "Timore che mi portino via Ballardini? Nessun timore, abbiamo le idee chiare e anche lui. Siamo sereni.



Il rapporto Ballardini-Preziosi? Lo vedo come tutti i rapporti calcistici italiani. E' nel nostro dna amarci e odiarci, ma quando i sentimenti sono all'ennesima potenza vuol dire che sono puri, veri, anche il non amore è comunque un sentimento. Hanno un'anima.



Rovella e gli altri rivalutati? Se questi numeri sul mercato li abbiamo da 14 anni vuol dire che il club è stato ben gestito, perché il manico è buono. Mi fa piacere. Posso dirvi che è un presidente ambizioso, negli ultimi 4 anni ha subito una sofferenza che non gli appartiene: non è da lui fare campionati da salvezza. Io spero di far parte di una nuova storia più fulgida del Genoa".