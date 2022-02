Il ds del Frosinone, Guido Angelozzi, ha parlato così di Federico Gatti, ultimo acquisto della Juventus: "Su Gatti c’erano tre top club italiani, un top club inglese, un top club francese e uno tedesco. Ha scelto la Juve perché alla Juve non si può dire di no: la Juve è la Juve! Ho venduto anche Bonucci alla Juve, ai tempi del Bari: Gatti è, fisicamente, come Chiellini e tecnicamente come Leonardo".