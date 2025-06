Il ds del Flamengo avverte la Juventus: 'Non bastano 20 milioni per Wesley. Vorrei Vlahovic, mai dire mai'

è uno dei nomi caldi del calciomercato Juventus e non solo. L’esterno brasiliano, classe 2003, è finito nel mirino anche della Roma, ma a fare chiarezza sulla situazione è stato José Boto, direttore sportivo del Flamengo , intervistato dalla Gazzetta dello Sport."Ufficialmente non c’è nulla, mentre ufficiosamente…", ha dichiarato Boto. "Però non bastano 20 milioni come sento dire, almeno una trentina. Wesley è pronto per l’Europa. Vedremo dopo il Mondiale, ma non siamo obbligati a cederlo".Un messaggio chiaro ai club interessati: Wesley ha qualità, ma il Flamengo non farà sconti. Il prezzo fissato è di circa 30 milioni di euro.

Nel corso dell’intervista, Boto ha parlato anche di allenatori europei che ammira: "Se il mio allenatore andasse in Europa chi prenderei? Per vincere prenderei Conte. Ma per lo stile del Flamengo l’ideale sarebbe De Zerbi, che ho conosciuto allo Shakhtar: è un genio. Ma spero resti Filipe Luis: dorme poco e lavora tanto come De Zerbi però è più calmo".Parole di stima anche per Carlo Ancelotti, prossimo ct del Brasile: "Carlo ha una mentalità europea, però rispetta la cultura calcistica e i giocatori brasiliani, è perfetto per la Seleçao".Infine, alla domanda su quale giocatore porterebbe al Flamengo, Boto ha fatto un nome inaspettato: "Per quello che ci serve adesso penserei a Vlahovic. Il problema non sarebbero i soldi, ma convincere i big a venire in Brasile. Nel calcio mai dire mai…".