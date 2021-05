Nel prepartita di Bologna-Fiorentina, attualmente sul risultato di 1-1, davanti alle telecamere di Dazn è intervenuto il direttore sportivo viola Daniele Pradè: "Il pareggio contro la Juventus la scorsa giornata è stato un bellissimo segnale. I nostri obiettivi iniziali purtroppo sono sfumati. Ora c’è la consapevolezza di voler scendere in campo ed ottenere la salvezza il prima possibile con il coltello tra i denti".



