Il direttore sportivo della Fiorentina Pradè ha parlato dopo la sconfitta per 2-1 in International Champions Cup contro il Benfica. Ecco le parole a Radio Bruno: “Sappiamo quel che dobbiamo fare, dobbiamo valutare i giovani, sono sereno. Col mister parliamo tutti i giorni, adesso partiamo. Per gli acquisti dobbiamo aspettare i momenti migliori per noi. Balotelli e Rafinha? Fortissimi, ma abbiamo in testa altre cose".



CHIESA - "È un calciatore che la società vuole tenere. Capisco quel che passa nella sua testa, ma deve capire anche lui che la società vuol partire da situazioni certe. Puntiamo su Ranieri, Vlahovic, Castrovilli, Sottil, poi integriamo. A centrocampo un nome ce l’ho, ma non vengo certo a dirlo qui…".