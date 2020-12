Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro la Juventus: "E' una situazione molto difficile, ma dobbiamo combattere palla su palla, pensare di essere meno belli di come pensavamo prima. Veniamo da due belle partite con Sassuolo e Verona, prendiamo le cose buone e stasera, che è una partita speciale per tutti noi, per i tifosi, il presidente e tutti, speriamo di fare una prestazione maschia, da Fiorentina.



CHIESA - Non l'ho ancora visto, ma è il pregara. Conosco bene anche le superstizioni dei calciatori, quindi non ci siamo visti. In bocca al lupo a Federico per la sua carriera, che faccia alla grande a partire dalla prossima partita.



CUTRONE - Via? Stiamo parlando. Gioca poco e vorrebbe giocare sempre".