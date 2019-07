Altro Caricamento... Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie. Leggi l'informativa sui cookie Scorrendo la pagina o cliccando il pulsante "ho capito" acconsenti all'uso dei cookie e accetti la privacy policy. Accetto l'informativa sui cookie Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti.

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il Direttore Sportivo dell'Entella Matteo Superbi ha confermato le voci di mercato che riguardano uno dei gioielli della squadra chiavarese: il brasiliano Mota Carvalho, in orbita Juventus per la squadra U23. "Mota è un grande giocatore" ha dichiarato il DS, che ha poi aggiunto: "Arriverà sicuramente in Serie A, abbiamo diverse richieste, il sogno è trattenerlo, ma sarà molto difficile".