Rezo Chokhonelidze, direttore della Dynamo Kiev, ha parlato della partita di questa sera e di Andrea Pirlo: "Lucescu? Lui conosce bene il calcio ucraino, ha lavorato tanto allo Shakthar. Ha fatto un buon lavoro per noi, dopo quattro anni siamo in Champions e anche questo è il suo merito. Tifosi arrabbiati? Qualcuno rimarrà sempre negativo in tal senso, ma abbiamo tanti tifosi che sono positivi su questo. Pirlo? Era un diamante, un intellettuale dentro e fuori dal campo. Gli auguro tanti successi in Europa e in Champions, ma da domani..."