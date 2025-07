Ds e dt Juventus: è ancora stallo, cosa sappiamo

Dt e ds Juventus: la situazione

La novità, sostanzialmente, è che… non ci sono novità. A poco più di due settimane dal "via" della nuova stagione con il raduno alla Continassa, a cui seguirà dopo pochi giorni la partenza per il ritiro nel quartier generale di Adidas in Germania, lanon ha ancora un direttore sportivo che si occupi in prima persona del calciomercato né un direttore tecnico, ovvero la figura che dovrebbe fare da collegamento tra i vertici del club e lo staff guidato daTudor che da parte sua, come emerso nei giorni scorsi da indiscrezioni di stampa , sarebbe "in pressing" conper avere entro il raduno almeno il dt, ma al momento non ci sono segnali che facciano pensare a una chiusura imminente. Nemmeno con un ds, che tra l'altro raggiungerebbe i livelli massimi di impegno all'interno del club proprio in questi mesi estivi, per il lavoro sul mercato - in entrata e in uscita - di cui adesso si sta occupando l'ex presidente del Tolosa (affiancato anche da Giorgio Chiellini), che per molti aspetti ha di fatto preso il posto di Cristiano Giuntoli dopo il licenziamento anticipato.

I nomi emersi

Svolta entro il ritiro?

Ma che poi… Chiusura con chi esattamente? Per quanto riguarda il direttore sportivo, due dei nomi circolati nelle scorse settimane - Frederic Massara e Viktor Bezhani, già braccio destro di Comolli - sono usciti definitivamente dalla lista: il primo è stato confermato nel club francese, il secondo è tornato ormai da tempo alla Roma. Si era poi parlato, tra gli altri, di Hasan Salihamidzic (ex Bayern Monaco), Diego Lopez (ex Lens), Marco Ottolini (Genoa) e Roberto Goretti (Fiorentina), ma nessuno di loro è poi diventato un nome davvero caldo al punto da far pensare a una firma imminente.Rimane dunque lo stallo, che a questo punto non necessariamente si risolverà in tempo per il raduno e il ritiro. Anzi, non è affatto da escludere che la Juventus possa rimanere con l'organigramma attuale anche fino all'inizio del prossimo campionato, andando poi a scegliere un dirigente che in questa fase è sotto contratto con un altro club. Per buona pace di Tudor, che senza un dt dovrà occuparsi da solo di molte questioni direttamente legate alla squadra. Anche su questo fronte, però, tutto potrebbe cambiare da un giorno all'altro...





