1









Il mercato per i dirigenti, il mercato... dei dirigenti. La Juve programma il suo futuro, attenta a non farsi sfuggire talenti e possibili occasioni, ma pensa anche a rinforzare l'area tecnica e dirigenziale con gli uomini migliori sulla piazza. Ed ecco che un nome spunta dall'Atalanta, quello di colui che insieme con Gasperini e Percassi è stato artefice di un vero capolavoro. Il tecnico li ha fatti rendere al meglio, ma c'è chi quei giocatori è stato capace di scovarli "dal nulla" e portarli a Bergamo, agendo nell'ombra e ci è riuscito. Eppure ora, con l'arrivo di Lee Congerton dal Leeds come nuovo ds, la posizione di Giovanni Sartori è sempre più in bilico. ù



BAGARRE MERCATO - In molti hanno messo gli occhi su di lui, dopo le voci di un rapporto fra Sartori e Gasperini un po' deteriorato. Aurelio De Laurentiis ci ha provato un anno fa, ricevendo però un primo no al trasferimento in Campania, e ora ha già ricevuto una prima proposta dal Bologna che sta valutando la possibilità di avviare un progetto molto simile a quello dell'Atalanta per le prossime stagioni. Come riporta calciomercato.com, la prospettiva di provare a cimentarsi con una piazza già competitiva e pronta per l'Europa è tanta e sebbene da Torino spingano per la conferma di Cherubini come ds della Juventus, la possibilità di un inserimento nell'area sport dirigenziale, magari accanto o sopra l'attuale ds, esiste e Sartori non la rifiuterebbe. Tutto ancora in gioco, anche per questo mercato.