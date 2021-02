A Tuttosport, ecco le parole del direttore sportivo del Crotone, Beppe Ursino.



MESSIAS - "​Ogni giocatore ha il proprio percorso. Noi lo abbiamo visto nel Gozzano, quando era ancora nei dilettanti, e non appena abbiamo potuto lo abbiamo portato a Crotone. In B ha fatto bene e in Serie A si sta esaltando. Messias ha tutto: fisico, qualità, dribbling. E' pronto per una big: starebbe bene anche nella rosa della Juventus, perché no?".



FAGIOLI - "L'ho chiesto alla Juventus durante l'ultimo anno di Allegri, ma avendo la seconda squadra hanno giustamente preferito farlo crescere in casa. A gennaio avrei voluto anche Felix Correia, l'ala dell'Under 23 bianconera: è un talentuoso alla Messias. La Juventus ha un diamante in casa".



PIRLO - "E' una scelta coraggiosa che ho apprezzato. A dire la verità, avevo pensato anche io a Pirlo... Alla fine della scorsa stagione Stroppa aveva molti corteggiatori, visto il grande campionato di B che stava facendo con noi. Se Giovanni avesse deciso di andare via, una delle ipotesi che più mi intrigavano era quella di scommettere su Pirlo, che all'epoca sembrava dovesse allenare nelle giovanili della Juventus. Ne avevo parlato anche con il mio presidente. E' un'idea nata e morta lì perché poi Stroppa è rimasto. Perché intrigato da Pirlo? Mi sembrava una scommessa delle nostre: non identica a quella di Gasperini, che aveva già guidato la Primavera della Juventus, ma simile. Pirlo da giocatore aveva carattere e mi è sempre sembrato un allenatore in campo".