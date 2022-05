Fagioli e Zanimacchia, quale futuro? Il ds della Cremonese, Giacchetta, parla così a CN24: "Abbiamo fatto una scelta, puntare sui giovani anche se in futuro ne vorremmo di proprietà per potenziare il settore giovanile. Abbiamo puntato a valorizzare questi ragazzi che prima della Cremonese non avevano sviluppato il proprio talento. E' stato bravissimo Pecchia a dedicarsi a loro anima e corpo ogni giorno, insieme ai calciatori più esperti che gli hanno indicato la strada con sorriso ed confronti più duri. Il difficile inizia però adesso, perchè bisogna lasciarli crescere senza troppo pressioni".