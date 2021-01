Maurizio Pellegrino, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato di Emanuele Pecorino, centravanti classe 2001 del Catania, accostato ai bianconeri: "C'è stata una proposta ulteriore della Juve, che deve ancora pervenire materialmente alla società. Da parte del ragazzo c'è la volontà di andare via, se la proposta dovesse accontentare il club non è escluso che si possa fare. Noi al momento non abbiamo fondi per fare mercato in entrata ma le risorse potrebbero arrivare proprio con la cessione di Pecorino".