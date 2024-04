Cassano, le parole su Allegri

Antonio Cassano è tornato a parlare alla Domenica Sportiva e ha criticato fortemente Massimiliano Allegri: "Il Milan ha vinto lo Scudetto con Krunic, Bennacer, Calabria, Kalulu ma era più forte la Juve; il Napoli ha dato via tre titolari, ha preso Kvaratskhelia, Anguissa (che giocava in B inglese) e gli ha dato 20 punti di distacco"."SiccomeLa Juve ha 17 nazionali e ha speso 160 milioni ma gioca alla carlona, non riescono a fare tre passaggi. Quando dice che la Juve deve arrivare quarta, prende in giro tutti. Guardate il Bologna, gioca un calcio meraviglioso e ha speso 1,50 euro. Pioli è stato messo in croce perché non è amico dei giornalisti eppure ha vinto uno Scudetto e ha fatto una semifinale di Champions, Allegri è sempre ben voluto. Se non cambiamo atteggiamento, diventeremo uno dei campionati peggiori d'Europa".