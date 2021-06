Massimiliano Allegri è tornato sulla panchina della Juventus per risollevare le sorti di una squadra che nell'ultima stagione ha finito il ciclo di scudetti consecutivi. C'è ora da reimpostare un nuovo ciclo di successi bianconeri e l'impressione di molti addetti ai lavori è che l'allenatore toscano abbia le carte in regola per portare a termine gli obiettivi. Tra questi il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca, che a Radio Kiss Kiss ha detto: "Abbiamo confermato Semplici per il suo ottimo lavoro. Con lui abbiamo fatto un’impresa, il Cagliari ha in organico ottimi calciatori. La Juventus, con Allegri, tornerà ad essere la favorita per lo scudetto".