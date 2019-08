Riccardo Bigon, ds del Bologna, ha parlato a Sky Sport: "Juve? Credo che sia un lavoro che parte da molto molto lontano. E' una delle poche società che può appoggiarsi a una tradizione, una famiglia, quella degli Agnelli. E' forse l'unica squadra che proprio per questo motivo ha potuto pianificare a distanza e poi raccolto i frutti in Italia. Il loro obiettivo è primeggiare anche in Europa e lavorano per farlo, avendo anche un appeal maggiore di tutte le altre con i grandi campioni.



Dybala? Rientrare qualche giorno prima dalla vacanze per chi è lontano non è usuale. Può essere che se la trattativa è in chiusura, andare ad allenarsi un giorno o due non ha molto senso. Ma non so nulla su questa. Difficile trattare con la Juve? Lo è sempre e con tutti, ma i buoni rapporti costruiti negli anni fanno la differenza, è una questione anche di forza. Trattare con la Juve non è facile".