Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato a Radio Kiss Kiss della sfida all’Inter, citando anche la Juventus: “Andremo a Milano contro l’Inter e proveremo a fare la nostra partita. I nerazzurri credo che siano la squadra più forte di questo campionato insieme alla Juve. Il Benevento sta facendo bene sapendo che in serie A non puoi abbassare la guardia, addirittura possiamo avere del rammarico nonostante i 22 punti in classifica”.