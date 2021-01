Il ds del Benevento Pasquale Foggia ha parlato del mancato arrivo di Reynolds, che la Roma ha soffiato alla Juventus quando i bianconeri avevano già pianificato di prenderlo in sinergia con i giallorossi: "Su Reynolds il discorso è anche economico e di volontà del calciatore della società. Non ci siamo rimasti male, finché non firmano non è mai fatta. Ci sarei rimasto male se fossimo stati più avanti".