Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento dell'Athletic Bilbao per Gonzalo Higuain ma a stretto giro di posta è arrivata la smentita di Rafa Alkorta, direttore sportivo del club basco che che Radio Onda Cero ha dichiarato: “Per poter firmare con noi dovrebbe essere nato o formato qui. Se non risponde a queste regole, non vale. Non so se un giorno accadrà un giorno che vengano modificate queste regole, ma ora non vale". L'Atleti, infatti, è l'unica di Spagna che può tesserare solo giocatori nati nei Paesi Baschi, una delle poche al mondo ad avere questo tipo di limitazione "territoriale" per i propri giocatori.