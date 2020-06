Giovanni Sartori, direttore sportivo dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Tra le domande, anche una riguardante la cessione di giocatori, come Dejan Kulusevski alla Juventus, che non hanno però indebolito la rosa, in quanto non titolari o in prestito. Ecco la sua risposta: "​Guadagnato anche da chi non giocava? Al di là dei numeri, significa che il livello dell'Atalanta si è alzato. Barrow è tra i migliori giocatori offensivi del Bologna, poteva stare in ogni altra squadra ma da noi aveva giocato pochissimo. Con i soldi incassati abbiamo investito su due giovani come Czyborra e Sutalo"