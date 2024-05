Lele Adani durante la Domenica Sportiva sulla Rai ha parlato delle ultime dichiarazioni di Massimiliano Allegri sul DNA che la Juve ha e deve mantenere: "Lo stile è un'altra cosa, cambiano le epoche, gli stili. Rocco e Sacchi parlando di Milan non hanno vinto nello stesso modo. Dire DNA e che conta vincere, chi è che va in campo per perdere? Non basta questo discorso, sono parole vuote di una comunicazione che non esiste più. Tutti cercano una strada per vincere. C'è una strada diversa ora per arrivare alla vittoria.