Adani, le parole su Allegri e la Juve

"Credo che tornando al discorso di Elkann, si espone mettendo in risalto il direttore tecnico.", il commento di Daniele Adani alla. "Ha sbagliato nel momento che cerca tre anni fa di cambiare una direzione cambiando una guida tecnica che aveva vinto cinque scudetti, Allegri aveva vinto cinque scudetti. Vuole cambiare direzione e la sconfessa dopo un quarto d'ora nonostante Sarri avesse portato l'unica cosa che conta, ovvero lo scudetto. Poi prende Pirlo, un giovane allenatore da accompagnare come si fa quando scegli uno che ha contribuito a farti vincere. Ancora prima che finisse l'anno torni ai due anni precedenti e lì è iniziato il primo segnale della fine."Adani si è soffermato poi in particolare sugli ultimi anni con Allegri: "Negli ultimi tre anni la Juve ha perso totalmente la grandezza, ha messo dentro 7-800 milioni. I giocatori in casa non venivano valorizzati, quelli fuori trovavano la crescita, in più non ha vinto. In questo paese si è fatto accettare la non competitività della Juventus come un fatto normale. In questi cinque anni la Juventus ha perso tantissimo della sua storia. "