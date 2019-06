Didier Drogba ha dato un'ulteriore conferma: è Frank Lampard il favorito per sostituire Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea. L'ex manager dei Blues, trasferitosi alla Juventus al posto di Massimiliano Allegri, con tutta probabilità sarà sostituito dall'ex bandiera del club, in uscita dal Derby County. Drogba lo ha confermato in un video tramite Instagram: le parti stanno parlando e i tifosi devono stare tranquilli, perché la chiusura dell'affare è ormai alle porte.