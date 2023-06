E' quanto emerge dalla ricostruzione del Fatto Quotidiano, che racconta i retroscena della spartizione degli affari la banda del boss della droga Nazzareno Calajò, detto Nazza. Tanti i temi, dal tentato omicidio del tifoso rossonero Enzo Anghinelli alla morte del capo della Curva Nord Vittorio Boiocchi, casi irrisolti che legano ultras e malavita dentro e fuori le mura di San Siro. E nuovi dettagli emergono nelle intercettazioni tra Andrea e Luca Calajò, figlio e nipote di Nazza. “C’è da piazzarsi pure nella curva del Milan, è un bell’affare. Ce la prendiamo e basta”, dicono a proposito della Curva Sud. Lì dove, grazie anche a Giancarlo Lombardi, detto Sandokan, Nazzareno Calajò portò nel 2005 allo scioglimento della Fossa dei Leoni a favore dei Guerrieri Ultras controllati da Luca Lucci, oggi ai domiciliari per droga e noto anche per la foto con stretta di mano con Salvini nel giorno dei 50 anni di festa della curva rossonera. A spalleggiarlo, si legge, anche il capo dei Viking Juve, Loris, condannato per tentato omicidio e legato ad un narcos della ’ndrangheta.Ma c'è anche il caso, su cui dicono: "Lo scanniamo. A quello lo devi uccidere, quello è pazzo, ti ammazza". I Calajò, che con lui hanno gestito gli affari delle magliette ultras, non risultano indagati nel fascicolo per l’omicidio del capo dei Boys. E nemmeno sul caso Anghinelli nonostante le parole della prima collaboratrice di giustizia dell’antimafia di Milano, più volte ha ribadito di aver sentito Nazzareno rimproverare il proprio sicario per non aver completato l'opera., così riportato. Andrea Calajò: "La curva del Milan è un bell'affare. Ce la prendiamo e basta! Se fanno come ha detto (Luca Lucci ndr), se fanno 50 e 50, lui ci dà il suo 50, che cazzo ce ne frega a noi del suo 50". Pronta la risposta di Luca Calajò: "Oppure ci si divide che andiamo sotto, meglio ancora. Ci pigliamo tutto il primo anello". E, di nuovo Andrea: "Io penso che è molto meglio se si divide sotto e sopra, che dire che stiamo insieme e dividiamo. E' molto meglio perché noi ci gestiamo come cazzo vogliamo noi, non ci sono già discussioni a prescindere. Perché metti che io voglio fare così e tu cosà ci troviamo già a scannare. Io invece ho il mio anello sotto, tu sopra, tu fai quel cazzo che vuoi e io faccio quello che voglio... La batteria che c'è nello stadio (Luca Lucci e i suoi ndr) sono quattro pisciaturi. Sono tutte cihacchiere, li piglio io, li rovino".