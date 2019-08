di Lorenzo Bettoni

E' Hamza Rafia uno dei volti nuovi della Juventus Under 23 che domani sera gioca la prima partita ufficiale della stagione contro la Pergolettese. Il trequartista franco-tunisino è stato convocato da Fabio Pecchia e alla vigilia della prima uscita ufficiale della stagione è soprattutto lui a destare grande curiosità. Baricentro basso, destro naturale e buon dribbling nello stretto. Rafia è stato il colpo dell'estate dell'Under 23. La Juve l'ha pagato 400 mila euro dal Lione ma l'affare prevede ben 5 milioni di euro di bonus olte ad una clausola del 20% sulla prossima cessione in favore del club francese. Cifre importanti per un campionato come quello di Serie C a cui la Juve Under 23 partecipa per la seconda volta nella storia.



ESORDIO - Al Moccagatta di Alessandria si presenterà una Juve totalmente nuova ma è lui l'uomo, anzi il ragazzo più atteso. La scorsa stagione ha segnato tre gol in sette partite nella Youth League, la Champions League dei giovani, e proprio osservandolo nel corso delle partite giocate in campo europeo la Juve si è convinta a portarlo a Torino. Rafia ha svolto le visite mediche nello stesso giorno di Matthijs de Ligt. Quel giorno non era lui il più atteso dai tifosi della Juve. Domani lo sarà, se è l'Under 23 spera di rilanciarsi non potrà prescindere dal talento di un calciatore come lui.



Nel video le sue migliori giocate con la maglia del Lione. In attesa di vederlo con la Juve