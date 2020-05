Un destro perfetto, dritto dritto sotto l'incrocio. Da vedere e rivedere da più angolazioni. Sul suo profilo Instagram,ci propone anche in slow-motion una parte del suo allenamento di oggi. Per informazioni chiedere a Carlo Pinsoglio, che si tuffa ma non può nulla. Così come con un tiro preciso all'angolino qualche minuto dopo. Il portoghese è carico e non vede l'ora di ricominciare a giocare, durante il lockdown ha continuato a lavorare tutti i giorni per farsi trovare in forma.