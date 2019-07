Dramma in casa Zinedine Zidane. Come comunicato dal club spagnolo, infatti, è deceduto il fratello dell'allenatore del Real Madrid ed ex stella della Juventus Farid. Ieri Zidane aveva lasciato il ritiro di Montreal per tornare dalla sua famiglia. La guida della squadra è stata affidata momentaneamente al vide di Zidane ​David Bettoni e ad Hamidou Msaidie. La squadra del Real Madrid ha osservato un minuto di silenzio prima di iniziare gli allenamenti sul campo del Montreal Impact che sta ospitando le Merengues nel loro tour americano.