Momenti da brividi quelli vissuti questa sera ad Anfield. Al settimo minuto di gioco del match tra i padroni di casa del Liverpool e il Manchester United, è infatti scattato un fragoroso e commosso applauso - accompagnato dal coro "You'll never walk alone" intonato all'unisono da tutti i tifosi - in segno di vicinanza a Cristiano Ronaldo, colpito dallo straziante dolore della morte, avvenuta subito dopo il parto, di uno dei due gemelli che lui e la compagna Georgina Rodriguez stavano aspettando. Un omaggio toccante, capace di andare al di là di ogni rivalità calcistica per stringersi in un caloroso abbraccio intorno all'uomo, prima ancora che al giocatore, alle prese con una delle prove più spietate che possano toccare nel corso della vita.