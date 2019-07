Bologna, ma anche tutto il mondo del calcio si stringono intorno a Sinisa Mihajlovic. C'è grande ansia per le condizioni del tecnico serbo, costretto a lasciare la panchina rossoblù per gravi problemi di salute a pochi giorni dall'inizio della stagione. L'allenatore 50enne, accostato di recente alla Juventus, è infatti stato ricoverato in un ospedale del capoluogo dell'Emilia-Romagna, perché colpito da un'improvvisa malattia che, dopo i primi esami clinici, ha subito evidenziato la necessità di ricorrere a una terapia d'urto. Un fatto ce lo terrà lontano a lungo, Oggi pomeriggio è in programma una conferenza stampa di Mihajlovic.