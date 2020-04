Dramma in Toscana, per la precisione in Valdarno, terra dove è cresciuto l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri. A Levane, a circa 20 km dall'abitazione del tecnico bianconero, un uomo ha ucciso, forse a sprangate, la figlia di 4 anni, gettandosi poi in un pozzo nel giardino della casa dove è stato ritrovato dai carabinieri. Secondo Arezzo Notizie il cittadino di39 anni sarebbe originario del Bangladesh ed avrebbe provato ad aggredire anche il figlio di 10 anni che è riuscito a rifugiarsi dai vicini e non è in pericolo di vita. La moglie dell'uomo si trovava a fare la spesa ed è ora in stato di shock. Secondo quanto riportato l'uomo era depresso dopo essere finito in cassaintegrazione per la crisi causata dal coronavirus.