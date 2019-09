Una tragedia. Marcos Cafu, ex terzino della Roma e del Milan, sta vivendo un vero dramma. Il figlio 30enne è morto d'infarto mentre stava giocando a calcio nella casa di famiglia a Barueri. Inutili i soccorsi, chiamati dai famigliari presenti che hanno colto subito la situazione. Come scrive Globoesporte, Danilo - questo il nome di Cafu Jr) è stato trasportato immediatamente all'Albert Einstein di Alphaville, ma non c'è stato nulla da fare. Una terribile notizia.