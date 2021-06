Radu Dragusin è uno dei giocatori giovani della Juventus più in vista, e su cui si può maggiormente puntare per il futuro. In questi giorni si continua a parlare di lui come possibile pedina di scambio per arrivare ai giocatori che la Juve vuole acquisire nel mercato in entrata. In tutto questo, arriva dalla Gazzetta dello Sport la notizia di un interessamento inglese per il difensore rumeno, quello cioè del Crystal Palace, che avrebbe già avanzato un'offerta. La volontà di Dragusin comunque è quella di restare in bianconero e giocarsi le sue chance.