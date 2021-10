Radu Dragusin, difensore della Sampdoria in prestito dalla Juventus, ieri sera ha esordito con la maglia blucerchiata nell'anticipo di Serie A vinto contro lo Spezia. Queste le parole di Dragusin ai canali ufficiali della Samp dopo la partita: "Per me è stato un match importantissimo, abbiamo disputato una bella gara e abbiamo portato a casa 3 punti fondamentali che ci danno entusiasmo. Ci serviva proprio per guardare avanti!".

ESORDIO - "Sono abituato a questi esordi a freddo (con la Juve di Pirlo debuttò in Champions contro la Dinamo Kiev per l'acciaccato Demiral, ieri è entrato a sorpresa nel primo tempo per l'infortunato Verre, ndr)".

COSA VUOL DIRE LA SAMP - "Questa per me è una grandissima opportunità di crescita e voglio dare una mano alla squadra per arrivare il più in alto possibile".