Marco, direttore sportivo del, ha parlato del futuro di Raduai microfoni di Dazn. Il difensore rumeno ex Juventus negli ultimi giorni è stato accostato a molti club tra cui il Manchester United. Queste le parole del ds:"Non pensiamo al mercato di gennaio, ma è chiaro che un giocatore del 2002, con questa fisicità, questa velocità e queste caratteristiche è attenzionato da tutta Europa. C'è tanta gente con cui abbiamo contatti settimanali, ma non c'è alcun tipo di offerta, non ci stiamo assolutamente pensando".