L'amichevole in famiglia tra la Juventus di Massimiliano Allegri e l'Under 23 potrebbe essere stata l'ultima partita dicon la maglia della Juventus. Il difensore classe 2002 è diretto verso il Cagliari, e dopo il fischio finale dell'arbitro ha salutato tutti i compagni e lo staff, come se il suo addio fose imminente. Da capire la formula con la quale si trasferirà in rossoblù, potrebbe essere un prestito secco o con diritto di riscatto o controriscatto, con la Juve che in ogni caso manterrà il contratto sul giocatore.