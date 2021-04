1









Radu Dragusin verso il rinnovo. Il centrale rumeno, classe 2002, è ormai prossimo alla firma dell'accordo definitivo sul prolungamento del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riporta la Gazzetta, infatti, gli agenti saranno in Italia nei prossimi giorni e incontreranno la società per stabilire il futuro, per legarsi alla Juve. Aveva attratto molte squadre, ma ormai la firma pare vicina. Cresciuto dal 2018 alla Juve, è stabilmente al seguito della Prima Squadra e su di lui i bianconeri possono investire per il futuro.