. Il difensore classe 2002 ha definito il suo futuro nel breve periodo e si trasferirà in Liguria per una tappa di crescita nella sua carriera. Lo voleva fortemente il Cagliari, ieri l'ha chiesto il Vitesse, mentre oggi l'ha spuntata la Samp. Secondo quanto appreso da ilBianconero.com, è già pronto per le visite mediche con la Samp, che dovrebbe svolgere a breve.