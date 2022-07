Intervistato dal Secolo XIX, Raduha parlato della trattativa che l'ha portato al: "Sono qui per dare tutto, giocare più gare possibile e riportare in Serie A il Genoa. Il primo impatto è stato positivo, qui ci sono persone che vogliono fare un grande progetto, entusiaste e proiettate nel futuro. Non ho mai avuto dubbi ad accettare questo club, ma la trattativa è durata un po’ di più perché ero in vacanza. Alla fine delle ferie dovevo tornare alla Juventus in ritiro e parlare con la dirigenza e i miei agenti".