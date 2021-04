Raduha commentato il suo prolungamento di contratto con la Juventus attraverso il suo profilo Instagram: "​Non vedevo l'ora di firmare il nuovo contratto con la squadra che ha sempre creduto in me. Voglio ringraziare in anzi tutto alla mia famiglia che è sempre stata vicino a me e a tutte le persone che mi hanno aiutato a migliorare ogni giorno. Ora è il tempo di dimostrare e di mettere in campo la fiducia che mi è stata data dalla società. Forza juve", le sue parole.