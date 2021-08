Il futuro disembrava essere ormai delineato, col Cagliari in netto vantaggio sulle concorrenti. Il club sardo aveva infatti già trovato l'accordo col giocatore e la chiusura dell'affare sulla base di un prestito biennale sembrava ad un passo. Ma nelle ultime ore, come riportato dagli esperti di mercato di Sportitalia, per il rumeno classe 2002 della Juventus sono arrivate proposte importanti anche dall'estero: club olandesi, tedeschi e inglesi si sono inseriti con forza nella corsa al difensore, che quasi sicuramente lascerà Torino in prestito.