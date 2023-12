"Juventus non avrebbe potuto rilevare la plusvalenza pari a € 3,7 milioni realizzata con la cessione del calciatore Radu Matei Dragusin e avrebbe pertanto dovuto registrare i diritti alle prestazioni sportive di Andrea Cambiaso a un valore di carico inferiore di € 3,7 milioni", si legge dai rilievi che la Consob aveva fatto alla Juventus, come ricorda Tuttosport, che però scrive come quella plusvalenza su Dragusin si è rivelata abbondantemente sotto sitmata se è vero, come è vero, che il Genoa (che in totale ha investito per lui circa 7 milioni) ha già spiegato ai club di Premier League che lo stanno seguendo con interesse e insistenza che il suo valore non è inferiore ai 30 milioni.